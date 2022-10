Projet de 23M$ pour Premier Tech

La Ville de Québec vient de vendre un terrain à l’entreprise Premier Tech, dont le siège social se situe à Rivière-du-Loup, pour la réalisation d’un projet de plus de 20 millions $. C'est la première fois que l'entreprise aura pignon sur rue dans la capitale.

Le lot vacant, d’une superficie de 36 382,9 m2, est situé sur le boulevard du Parc-Technologique, près de l’autoroute Henri-IV. La transaction d’un montant de 2,9 millions $, entamée en novembre 2021, a été officialisée le 13 octobre après «vérifications diligentes». L’entreprise s’est engagée à ce que l’immeuble qu’elle construira sur le lot soit utilisé uniquement à des fins de haute technologie.

Elle devra en débuter la construction dans un délai de 24 mois, selon l’acte notarié, que Le Journal a consulté. La Ville de Québec a confirmé que le projet de l’entreprise débutera en 2023 ou 2024 et se chiffrera à 23,8 M$, «ce qui comprend le terrain, le bâtiment et les équipements», a indiqué la porte-parole Wendy Whittom.

Des employés à Québec

C'est un premier achat de terrain à Québec, confirme la responsable des relations publiques de Premier Tech, Stéphanie Thériault. «Nous avons déjà des équipiers [employés] à Québec, grâce à nos deux acquisitions de Mirego et Arima. Alors cela nous permet de consolider notre présence.»

Le projet est pour l'instant au stade de développement et les détails seront dévoilés plus tard, a indiqué Mme Thériault.

L’entreprise est spécialisée dans la commercialisation de produits pour l’agriculture et l’horticulture, en plus d’offrir des systèmes automatisés pour les entreprises manufacturières et des solutions en environnement. Sur le terrain en question, le zonage permet les établissements industriels de haute technologie qui ont des activités de fabrication, de services, de recherche ou de développement dans divers domaines des technologies.