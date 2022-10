Quand Jagmeet Singh s'inspire de Poilievre

L’époque du respect de l’indépendance des institutions, notamment celle de la banque centrale, est révolue.

Après l’attaque en règle menée pendant des mois du nouveau chef du parti conservateur, Pierre Poilievre, contre le gouverneur de la Banque du Canada, c’est au tour du chef néo-démocrate de se lancer dans l’arène.

En effet, Jagmeet Singh reproche à la Banque du Canada de mettre en place des mesures trop agressives, notamment la hausse du taux directeur, et l’accuse de rendre la vie difficile aux contribuables. C’est une drôle de position qu’adoptent le NPD et son chef lorsqu’on sait que parmi les mesures les plus importantes pour freiner une inflation, il est important de limiter l’accès à des emprunts en haussant des taux d’intérêt qui, jusqu’à récemment, étaient historiquement bas.

D’ailleurs, nombreux sont les économistes qui reprochent à la Banque centrale d’avoir tardé à monter le taux directeur.

Et d’ailleurs, la hausse du taux directeur n’est qu’une mesure parmi plusieurs autres pour ralentir la hausse du coût de la vie.

Mais que souhaite M. Singh ?

Que propose donc le NPD pour y faire face ? Des dépenses encore plus importantes du gouvernement, notamment la fameuse assurance dentaire qui coûtera des milliards de dollars et une augmentation du fardeau fiscal des contribuables. C’est ce qu’on appelle le monde à l’envers.

Concrètement, l’attaque que mène le chef du NPD contre la Banque du Canada et son gouverneur n’est que le fruit d’une stratégie politique partisane. Il a, comme nous tous, constaté l’engouement historique qu’a suscité le narratif de Pierre Poilievre.

Quand la gauche s’inspire de la droite

Pour sauver les meubles, notamment auprès des classes ouvrières, celles qui sont le plus touchées par l’inflation qui pourraient être tentées d’adhérer au discours conservateur, M. Singh y va de solution simpliste, voire populiste, quitte à sacrifier un principe important : l’indépendance de la Banque centrale.