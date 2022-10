Roxane Bruneau s’allie à Spotify

Roxane Bruneau a enregistré deux chansons d'une manière inédite pour les abonnés de la plateforme d’écoute en ligne Spotify.

Participant au programme «Spotify Singles», une grosse machine qui a généré plus de cinq milliards de clics entre 2016 en 2021, la chanteuse québécoise propose une réédition en anglais de son succès «Aime-moi encore», intitulée «Love Me Once More».

Elle a également choisi de reprendre la chanson «Le bureau du médecin» du groupe Les Trois Accords, en version acoustique. Une piste tout en simplicité qui fait écho à la disparition de sa grand-maman il y a quelques années.

Le programme «Spotify Singles» est «un moyen pour les artistes de s'exprimer, d'engager leurs admirateurs avec de nouveaux contenus et de se connecter avec de nouveaux auditeurs», explique le géant de l’écoute en ligne, sur son site.

Chez les autres artistes québécois, Céline Dion avait aussi eu droit à sa session «Spotify Singles» en 2020.