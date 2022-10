Sylvain Gaudreault nommé directeur du cégep de Jonquière

L’ex-député péquiste de Jonquière Sylvain Gaudreault n’a pas perdu de temps pour se retrouver un travail, lui qui a été nommé directeur général du Cégep de Jonquière mercredi.

M. Gaudreault entrera en fonction le 12 décembre prochain, a précisé le conseil d’administration du cégep en dévoilant son embauche en soirée.

La présidente du conseil, Valérie Legendre-Guillemin, juge que M. Gaudreault apportera beaucoup à l’institution grâce à son parcourt en politique et en tant qu’enseignant qui permettra au cégep «de continuer son développement sur les plans régional, national et international, autant en recherche qu’en enseignement».

«C’est avec beaucoup de fierté et animé d’un grand sens des responsabilités que j’accepte ce nouveau défi [...]. Au cours des prochaines années [...] je me consacrerai de façon inconditionnelle à la réussite de tous les étudiants, au développement de la recherche, au recrutement et au rayonnement de l’organisation», a commenté Sylvain Gaudreault par voie de communiqué.

Pour l’ex-député, il s’agit d’un retour aux sources, lui qui avait été enseignant au cégep dans les programmes d’Arts et technologies des médias et de Sciences humaines, entre 2002 et 2007, année de son entrée à l’Assemblée nationale.

Au cours de son parcours politique, M. Gaudreault a notamment été ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire et ministre des Transports sous Pauline Marois. Il avait été nommé chef par intérim du PQ en 2016.