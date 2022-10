Un bel âge pour la retraite

Carey Price n’est pas officiellement à la retraite – pour raisons contractuelles –, mais son message est clair, et dans ma tête, ça l’est depuis le dernier match de la saison dernière, celui du 29 avril au Centre Bell contre les Panthers de la Floride.

Tant mieux s’il a pu jouer cinq matchs en avril après avoir vécu toute une gamme d’émotions durant une longue absence. Il a pu terminer en beauté avec une victoire contre les Panthers et on l’a vu immortaliser le moment en prenant des photos avec sa famille. C’était inhabituel et révélateur. Je vous en avais parlé.

Lundi, on en a appris un peu plus sur son état de santé. On peut croire aux miracles et espérer un retour au jeu la saison prochaine à 36 ans, mais qu’est-ce que Price aurait à y gagner ? Il a connu une grande carrière incluant une participation à la finale de la Coupe Stanley en 2021 et c’est le souvenir qu’on veut garder de lui.

« Magané »

Je ne veux pas le voir s’accrocher et revenir au jeu à 70 % de ses capacités à 36-37 ans. La réalité est qu’à 35 ans, il doit accrocher ses jambières. Et vous savez quoi ? Sa blessure est sérieuse, mais il est aussi victime de l’usure normale pour un gardien. C’est le bon moment pour s’arrêter.

Son ancien conseiller Stéphane Waite disait à quel point il était « magané » et on comprend mieux aujourd’hui. Price a parlé de ses genoux, mais aussi des hanches et du dos.

Personnellement, j’ai 46 ans et il y a des matins où j’ai l’impression d’en avoir 70. Quand je prends ma fille dans mes bras, il m’arrive de ressentir des douleurs au dos et aux hanches, mais je peux vivre avec ça.

Le métier de gardien est dur sur le corps, mais je ne changerais absolument rien à mon parcours, tout comme Price ne changerait rien au sien. Il y a un prix à payer pour jouer dans la Ligue nationale, être bien payé et assurer l’avenir de nos familles. On l’accepte tous.

L’intervention chirurgicale proposée à Price est majeure, risquée, sans garantie et pourrait même empirer son état. Je le comprends d’être réticent. S’il avait 27 ou 28 ans, avec plusieurs bonnes saisons devant lui, je crois qu’il serait plus réceptif à l’idée de repasser sous le bistouri. Mais honnêtement, il n’a rien à gagner à s’accrocher.

Parmi les grands

Il n’est pas obligé de jouer jusqu’à 40 ans. Il fait déjà partie des trois, quatre ou cinq meilleurs gardiens de l’histoire du Canadien. Il est l’un des meilleurs de son époque avec les Marc-André Fleury, Henrik Lundqvist, Roberto Luongo et Pekka Rinne. Il n’a plus rien à prouver.

Et qui dit combien de temps il restera en santé s’il revient au jeu ? Quand les blessures commencent dans la trentaine, ça ne te lâche pas.

Prêt mentalement

La bonne nouvelle, c’est que Price semble serein. Il commence à apprécier la vie en dehors du hockey et je crois que mentalement, il est prêt pour la retraite. Je peux le comprendre.

À ma dernière saison, il y avait eu un lock-out. Lorsque nous sommes retournés au jeu en janvier 2013, quelque chose avait changé en moi. J’avais commencé à apprécier la vie en dehors de la bulle du hockey et ce fut très difficile de repartir la machine. Je crois que Price est rendu là mentalement.

Au bout du compte, ton corps te donne toujours des signes et tu dois l’écouter. Price sait où il est rendu et il peut dire : mission accomplie ! Je ne veux pas qu’il devienne comme un boxeur qui a fait ce fameux combat de trop. Ça ternirait son image.

C’est le bon moment pour la retraite, mais il ne peut pas encore le dire.

– Propos recueillis par Gilles Moffet

Le bon exemple

On a appris que Carey Price avait une dépendance à l’alcool et ce fut très courageux de sa part d’en parler. Il a été bien conseillé et il a donné le bon exemple en allant chercher de l’aide, ainsi qu’en l’avouant publiquement. S’il peut sauver une seule personne, il pourra dire mission accomplie. Les problèmes de dépendance sont un fléau et c’était touchant de l’entendre dire que cela avait tué certains de ses proches.

Un problème humain

Price a démontré que les problèmes humains affligent les gens de toutes les couches de la société et ce n’est pas plus facile pour un athlète professionnel de régler ses problèmes de dépendance que ça l’est pour une star de cinéma, un électricien ou le gars qui se paie des billets de 1000 $ dans la première rangée du Centre Bell. Sur ce point, tout le monde est égal. Et n’oublions pas que les proches de ces personnes en souffrent aussi. Soyons aux aguets pour s’aider soi-même ou aider nos proches.

Les machines d’entraînement

Évoluer dans la LNH dans la trentaine est un bonus et ceux qui y sont encore à la fin trentaine, ou même dans la quarantaine, sont en général des machines d’entraînement, comme Chris Chelios ou Jaromir Jagr. Chelios faisait du vélo stationnaire dans un sauna. J’ai vu Jagr à la piscine d’un hôtel à Las Vegas vers 7 h du matin et il faisait des exercices dans la piscine avec des poids.

L’irréductible Phil Kessel

Parlant d’entraînement, le soi-disant mangeur de hot-dogs et de beignes, Phil Kessel, est le nouveau recordman de la LNH pour le nombre de matchs consécutifs. Il a eu un peu de chance, certes, mais Sidney Crosby m’a déjà dit que Kessel était toujours parmi les meilleurs lors des tests de conditionnement physique chez les Penguins. On n’établit pas un record d’endurance sans prendre soin de son corps.