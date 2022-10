Un père Noël de Québec accusé d’agression sexuelle

Un homme de 71 ans qui faisait le père Noël dans le quartier Petit Champlain de Québec fait face à une série d’accusations en lien avec des agressions sexuelles sur plusieurs femmes.

À n’en croire les accusations qui pèsent contre lui, Réjean Bacon cache sous ses airs de gentil père Noël, un visage tout autre. L’homme qui dit avoir joué le rôle de St-Nicolas dans le quartier petit Champlain depuis plus de 40 ans fait face à neuf chefs d’accusation en matière sexuelle et de drogue.

Entre le premier janvier 2015 et juin 2021, Bacon aurait agressé deux victimes qui avaient 25 et 18 ans au début des faits. Plus encore, un chef d’accusation générale d’avoir «agressé sexuellement plusieurs personnes de sexe féminin» a aussi été déposé contre Réjean Bacon.

Deux autres chefs d’accusation de voyeurisme envers les deux victimes identifiées plus haut ont aussi été déposés parce que le père Noël aurait fait des enregistrements vidéos de ces dernières.

Trafic de drogue

S’ajoute aux accusations à caractère sexuel, trois chefs de trafic de drogue et de possession d’Oxycodone et de GHB. La drogue aurait été saisie lors d’une perquisition qui a eu lieu le 26 mai dernier.

Entre-temps, une accusation de bris de promesse a été ajoutée contre Bacon puisque ce dernier aurait tenté de communiquer avec l’une des victimes après la perquisition, soit au mois d’août.

Le père Noël s’était présenté au palais de justice la semaine dernière parce que les enquêteurs du SPVQ demandaient une prolongation de délai pour analyser les éléments perquisitionnés. Les accusations ont officiellement été déposées mercredi après-midi.

Chassé du Petit Champlain

En octobre 2021, le père Noël avait fait parler de lui puisque son contrat à titre de Père-Noël du quartier Petit Champlain n’avait pas été renouvelé, lui qui était St-Nicolas depuis 41 ans.