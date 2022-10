Vague républicaine à l’horizon

À deux semaines des élections de mi-mandat, les républicains semblent de retour dans le siège du conducteur. Après avoir connu une baisse dans les sondages à la suite de la décision de la Cour suprême sur l’avortement, le GOP revient en force.

Joe Biden isolé

Le site FiveThirtyEight évalue à 80% le pourcentage de chances que les républicains reprennent le contrôle de la Chambre, un chiffre à la hausse depuis deux bonnes semaines.

On cible une cinquantaine de circonscriptions pour lesquelles on envisage des luttes plus serrées. Si le GOP y demeure avantagé, une forte mobilisation des électeurs démocrates pourrait provoquer quelques surprises.

C’est d’ailleurs ce qui fait dire au cinéaste Michael Moore qu’un tsunami bleu déferlera le 8 novembre. Ce dernier avait correctement prédit la victoire de Trump en 2016 et c’est la raison pour laquelle les médias s’intéressent à ces déclarations. Si son avis en vaut bien d’autres, je crois cependant qu’il a raison d’identifier le vote des femmes comme un possible tournant.

Même si les démocrates mobilisaient leur base comme ils l’ont fait en 2020, j’attendrais avant de parier la maison sur une victoire. Les principaux enjeux de la campagne demeurent l’inflation et l’économie. Le président peut difficilement infléchir la tendance dans le premier cas et on ne parvient pas à vendre sa performance économique plus qu’honorable.

Outre le contrôle de la Chambre, les républicains devraient également s’imposer dans les campagnes visant à élire les gouverneurs de 36 des 50 États. On peut aisément imaginer que le GOP triomphera dans une vingtaine d’États après le décompte des résultats. Quelques courses, le Wisconsin, Oregon et Nevada, pourraient cependant se décider sur le fil du rasoir.

Seul motif de réjouissances dans les rangs démocrates, les probabilités croissantes de conserver le contrôle du Sénat. Le scénario le plus optimiste leur confère 54 sièges. Une bien maigre consolation si on considère que la Chambre républicaine peut bloquer les initiatives du Sénat.

Le président Biden risque de ronger son frein pendant qu’il soupèse ses options pour la présidentielle de 2024. Si vous souhaitez être au cœur de l’action le 8 novembre, gardez un œil sur la Géorgie, le Nevada, la Pennsylvanie, la Caroline du Nord, le Wisconsin et l’Ohio.

Et nous dans tout ça?

Par nous, j’entends les Canadiens, mais surtout ceux qui chérissent la démocratie. Des centaines de candidats républicains entretiennent toujours le mensonge du vol de l’élection 2020 et quelques législatures sont à pied d’œuvre pour modifier les règles en leur faveur pour 2024.

Pour les gouvernements canadien et québécois, il ne faudrait pas négliger la complexité des relations avec les représentants et les gouverneurs qui appuient le retour de Donald Trump. Si on craint parfois le protectionnisme démocrate, le caractère imprévisible et la dérive autoritaire des trumpistes changent la donne.

Sur la scène internationale, nos affinités avec l’administration actuelle sont évidentes et nous devrions espérer la continuité.