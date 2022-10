Voici une belle cause qui utilise la technologie dans sa campagne de financement

Il y a belle lurette que je n’ai plus d’argent liquide sur moi. Une habitude de plus en plus partagée par des millions de consommateurs qui n’utilisent que les paiements électroniques. Revers de la médaille, les petits dons en espèce se font plus rares.

Dans le cadre de son 20e anniversaire, la Fondation Dr Clown lance une campagne de financement ludique et innovante, à l’aide de « nez connectés » qui permettent de faire un don via Google Pay et Apple Pay. Une première !

Grâce à la technologie NFC (communication en champ proche* ou near-field-communication), lorsque le téléphone s’approche du nez connecté, un microsite s’ouvre et permet de faire instantanément un don de 2 dollars. Une nouvelle façon d’actualiser et démocratiser le geste du don. À propos de cette technologie NFC, cette puce équipe déjà des millions de téléphones intelligents depuis plusieurs années.

Plus de 5000 nez Dr Clown seront disponibles gratuitement à partir du 21 octobre, dans une cinquantaine de points de distribution de la grande région métropolitaine. Un costume idéal de dernière minute pour Halloween pour les parents pressés.

Fondation Dr Clown

La campagne TAPEZ-DONNEZ a été imaginée et produite par l’agence Sid Lee.

* Technique qui permet à divers appareils électroniques grand public d'échanger facilement de petites quantités de données entre eux ou avec une carte à puce sans contact, grâce à la production d'un faible champ magnétique qui rend possible l'établissement d'une liaison sans fil d'une courte portée qui parfois ne dépasse pas quelques centimètres.