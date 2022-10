MORENCY, Réjean



Le 20 octobre 2022, est décédé à l'âge de 80 ans, monsieur Réjean Morency, époux de feu dame Madeleine Marcotte, fils de feu dame Mariange Touchet et de feu monsieur Joseph Morency. Il demeurait à Lac-Saint-Charles, Québec. Il laisse dans le deuil ses enfants: Jean (Marlène St-Jean), Brigitte (Luc Desrochers); ses quatre petits-enfants: Simon (Gabrielle), Emmanuel (Joanie), Pascale (Maxime) et Gabrielle (Vincent); ainsi que son arrière-petite-fille Maïli. Outre sa famille immédiate, il laisse dans le deuil, sa conjointe Louise Verret; son fils Steve Bédard (Mylène Feuiltault); sa fille Julie Bédard (Stéphane Bilodeau) et ses petits-enfants: Charles, Antoine, Raphaëlle et Ophélie; ainsi que la famille Verret. Précédé par ses sœurs: feu Olivette (feu Prime Simard) et feu Angéline, il quitte également sa sœur Noëlla (Roger Lagacé) et son frère Pierre (Gertrude Bilodeau). Aussi précédé par son beau-frère, feu Maurice Marcotte (feu Noëlla Olivier) et ses belles-sœurs: feu Claire (feu Léopold Auclair), feu Véronique (feu Gilles Matteau) et feu Gisèle; il laisse également ses belles-sœurs: Thérèse (feu André Dubois), Hélène (feu Jean-Maurice Béland); ainsi que son beau-frère Jean-Pierre (feu Lise Pelletier, Lisette Bergeron), ses neveux et nièces et de nombreux amis. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel en oncologie et en soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur côté si humain, leur respect, leur dévouement et la qualité des soins apportés. À la demande de la famille, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons en sa mémoire à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant- Jésus), 10, rue de l'Espinay, Québec (Québec) G1L 3L5, tél. : 418 525-4385, site Internet : www.fondationduchudequebec.ca. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 12h à 14h.. Les cendres seront déposées au columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc.