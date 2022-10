MORISSETTE, Lucien



Au CHSLD de St-Raphaël, le 29 septembre 2022, à l'âge de 80 ans et 10 mois, est décédé monsieur Lucien Morissette époux de madame Anita Bolduc. Il était le fils de feu Alphonse Morissette et de feu Germaine Bisson. Il demeurait à Buckland.La famille recevra les condoléances ausamedi le 29 octobre 2022 de 11h à 13h45.et de là au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre son épouse ses enfants: Nancy (Francis Roy) et Stéphane; ses petits-enfants: Kathy (Vincent Rouillard), Sophie (Simon Rouillard), Dave (Jessy Coulombe), Catherine (Alexandre Fournier) et Alex; ses arrière-petits-enfants: Maxim-Olivier, Julia et Malik. Il était le frère de feu Félicien (Yolande Rouillard), feu Germain (Gisèle Corriveau), Marielle (Guy Plante), Marcel, Émile (feu Claudette Bernard, Pauline Guay), Denis (feu Ghislaine Bolduc), Diane (Arthur Bolduc), feu Gilles, Rock, Ginette, feu Rose-Anne, Mario (Johanne Sorel) et Gisèle (Jean Lavoie). De la famille Bolduc, il était le beau-frère de: feu Adrien (feu Pauline Lemieux), Adrienne (feu Paul Morin), feu Jeannette, feu Raymond, feu Damien (Doris Guillemette), Yolande (Jean-Guy Laflamme), Côme (Réjeanne Morin), feu Gérard (Noëlla Fournier), feu Clément, feu Madeleine (feu Michel Gauthier), Anne-Marie (André Breton), Jean-Paul (Marjolaine Corriveau), Ida (Réjean Labrie) et Rose-Hélène (Paul Lafontaine). Il laisse également dans le deuil son filleul David, de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du CHSLD de St-Raphaël pour les bons soins prodigués. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer 1040, av Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Les arrangements funéraires de monsieur Morissette ont été confiés à la