LÉTOURNEAU, Yvan



À l'Unité de soins palliatifs de L'IUSMQ, le 14 octobre 2022, à l'âge de 83 ans, est décédé M. Yvan Létourneau, époux de dame Micheline Asselin. Il était le fils de feu M. Léo Létourneau et de feu dame Claudine Giguère. Il demeurait à St-Pierre, Île d'Orléans.où la famille recevra les condoléances une heure trente avant la cérémonie et de là au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireIl laisse dans le deuil outre son épouse Micheline ; ses enfants : Robert (Maude Goyer), Hélène (Éric Prémont), Vincent (Manon Bernard) ; ses petits-enfants : Sacha et Romy Létourneau, Samuel (Julie Morin) et Marianne Prémont, Alexanne et Mavrick Létourneau ; ses frères, ses sœurs et belles-sœurs : Diane, feu Estelle, Jean-Pierre (Lilianne Pichette), feu Gilles (Murielle Lachance), Florent (Nicole Ferland), Louise, feu Réjean (Rolande Latulippe); son beau-frère et belles-sœurs de la famille Asselin : feu Rita, feu Simonne, feu André, feu Colette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un sincère remerciement est adressé au personnel des soins palliatifs de l'IUSMQ pour l'attention démontrée et les bons soins prodigués dans la quiétude. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à L'association Parkinson Québec, 245 Rue Soumande, Québec, QC G1M 3H6. Téléphone : (418) 527-0075, province Québec, site internet : https://parkinsonquebec.ca/je-fais-un-don/