RENAULD, Yolande



A l'Hôpital Général de Québec, le 24 septembre 2022, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Yolande Renauld, épouse de monsieur Gilles Dufresne, fille de feu dame Alice Dufresne et de feu monsieur Maximin Renauld. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h à 15 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil son époux bien-aimé Gilles Dufresne; ses deux enfants: Mario (Marie-Chantal Charbonneau) et Sylvie; son petit-fils Jérémie, son frère et ses sœurs: Julienne, Yvon et Diane (Alphonse Bergeron), sa belle-sœur Carolle Dufresne, son beau-frère Jocelyn Dufresne (Johanne Moisan), ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sa sœur: Jean-Marie (Monique Robitaille), Gisèle (Maurice Morneau), André (Gaétane Lortie), Michel, Adrien et Pierre. Nous voulons remercier le personnel de l'auberge aux Trois Pignons ainsi que ceux de l'Hôpital Général de Québec (secteur 250) qui ont pris soins de Yolande Renauld de juillet 2019 à septembre 2022. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, téléphone : 418 527-4294, courriel: info@societealzheimerdequebec.com, Site web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.