DESBIENS, Claire Richard



À la Résidence Cardinal-Vachon de Québec, le 22 octobre 2022, à l'âge de 94 ans, est décédée paisiblement madame Claire Richard, épouse de monsieur Raymond Desbiens. Née à Québec, elle était la fille de feu madame Clara Allard et de feu monsieur Léo Richard. Elle laisse dans le deuil outre son époux Raymond Desbiens, ses enfants: Raymonde (Jacque Moutchet), feu Hélène, feu François et Pierre; son petit-fils Jacques Jr. Mouchet ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances une heure avant la cérémonie religieuse à l'église soit de 13h à 14h. Ses cendres seront déposées par la suite au cimetière Belmont. La direction des funérailles a été confiée àNous remercions chaleureusement tout le personnel de la résidence Cardinal Vachon pour l'attention et les bon soins prodigués à madame Richard.