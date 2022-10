LAJEUNESSE-LUSSIER

Marie-Claire



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 19 octobre 2022, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Marie-Claire Lajeunesse, épouse de feu monsieur Gonzague Lussier. Elle était la fille de feu monsieur Arthur Lajeunesse et de feu madame Joséphine Verret. Elle demeurait à Québec (Sainte-Brigitte-de-Laval). La famille recevra les condoléances vendredi le 28 octobre de 11h à 13h au salonL'inhumation suivra au cimetière de Sainte-Brigitte-de-Laval. Madame Lajeunesse laisse dans le deuil ses enfants: Jean (Carole Parent), Marie-Josée (Denis Asselin), Pierre (Guylaine Perron et sa mère Pauline Valcourt), Jacques (Sylvia Poirier Gill) et André (Nancy Racine); ses petits-enfants: Kévin, Ménaka (Martin Boucher) et Vicky Lussier, Louis et Julie Asselin (Sébastien Vallée) Alexandre B. Lussier (Laurence Beaudoin), William Beaulieu-Lussier (Anne-Florence Descoteaux) et Kalina Lussier; ses arrière-petits-enfants: Mya-Ève et Alex Vallée, Elisabeth Lussier; sa sœur Blandine (feu Emmanuel Vallée); ses belles-sœurs Hélène Bluteau (feu Étienne Lussier) et Véronique Côté (feu Hyacinthe Lussier). Un remerciement spécial au personnel de l'Auberge aux Trois Pignons spécialement à Sonia, Alexandra et Nathalie, elle vous aimait beaucoup ainsi qu'à l'équipe des Soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie, peut se traduire par un don de la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, QC G1L 3L5 www.fondationduchudequebec.ca