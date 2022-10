CARON, Josette



À l'Hôpital Saint-François d'Assise de Québec, le 1er octobre 2022, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Josette Caron. Elle était la fille de feu monsieur Paul-René Caron et de feu dame Germaine Richard. Elle demeurait à Québec, autrefois à Loretteville et était originaire de Montmagny. Josette a travaillé à l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec (IRDPQ) et elle a consacré sa retraite à faire du bénévolat. Elle laisse dans le deuil son fils Iannic Beaupré et son père René Beaupré, ses sœurs : Jocelyne (Jean-Louis Morin), Solange (feu Guy Pelchat) et Pauline (Denis Corriveau). Elle laisse également dans le deuil ses oncles et tantes, ses neveux et nièces, cousins, cousines, ami(e)s et collègues de travail et de bénévolat. Les membres de sa famille vous accueilleront àMerci à tous les parents et ami(e)s qui s'uniront à nous par leur présence ou leurs pensées.