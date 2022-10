SARRASIN, Sr Thérèse



À la maison provinciale des Sœurs de l'Enfant-Jésus de Chauffailles, le 20 octobre 2022, à l'âge de 91 ans et 7 mois, dont 68 ans et 7 mois de vie religieuse est décédée Sr Thérèse Sarrasin, r.e.j., en religion, sœur Sainte-Emilie. Originaire de Saint-Jacques, Montréal, elle était la fille de feu M. Émile Sarrasin et de feu dame Eugénie L'Héreault. Afin de respecter les mesures sanitaires, les rites funéraires seront vécus uniquement en présence des membres de la famille et ceux de la communauté des Sœurs de l'Enfant-Jésus de Chauffailles.et de là, au cimetière de Saint-François-Xavier. Elle laisse dans le deuil sa soeur Monique (Léon Gobeil), ses belles-soeurs Estelle et Lauréanne, son frère Ken, ses neveux et nièces, ainsi que les membres de sa famille religieuse. Plusieurs personnes françaises sont aussi affectées par le départ de Sr Thérèse car elle a vécu de nombreuses années dans nos communautés en France. Les services professionnels ont été confiés à la :