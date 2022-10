LAPRISE, Marcel



Au CHU de Québec - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 27 septembre 2022, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Marcel Laprise, fils de feu madame Clémentine Caron et de feu monsieur Albert Laprise. Il a été l'époux de madame Monique Allard et conjoint de feu madame Gilberte Paquin Gravel. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Michel, Claude (Pauline Bernard), Joanne et Line (Michel Boilard); sa petite-fille Vanessa Beaulieu-Laprise, ainsi que le fils de Pauline Bernard: Gabriel Simard. Il laisse également dans le deuil les enfants de sa conjointe feu Gilberte (Gigi): Denis (Louise Ampleman), Louise (Denis Bolduc), Céline (Pierre Desjardins) et Pierre (Linda Belleau), leurs enfants et petits-enfants ainsi plusieurs autres parents et de nombreux ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10 h à 11 h 15.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. La famille tient à remercier le personnel du CLSC La Source et de l'Hôpital l'Enfant-Jésus pour les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer.