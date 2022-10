FRÉCHETTE, Jeanne D'Arc



Au Centre de santé de la région de Thetford, le 18 octobre 2022, est décédée à l'âge de 99 ans et 4 mois, Mme Jeanne D'Arc Fréchette, épouse de feu Valmore Fillion, domiciliée à Thetford Mines. Elle laisse dans le deuil ses 12 enfants, 34 petits-enfants et 48 arrière-petits-enfants. Elle demeurera également dans le doux souvenir de ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances le vendredi 28 octobre de 14 h à 16 h 30, de 19 h à 21 h ainsi que samedi, jour des funérailles, à compter de 9 h auGamache & Nadeau Ltée590, rue St-Alphonse SudThetford MinesLa famille désire remercier M. José Pereira et M. Roger Lussier, intervenants en soins spirituels, pour leur accompagnement ainsi que le personnel de l'Hôpital de Thetford pour les bons soins prodigués à Mme Fréchette.