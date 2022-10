GILBERT, Jean-Louis



Cher Jean-Louis, tu laisseras un grand vide dans nos vies et nos cœurs.À l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 15 octobre 2022, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Jean-Louis Gilbert, époux de dame Louisette Jobin, fils de feu monsieur Joseph Gilbert et de feu dame Cécile Lagacé. Il demeurait à Québec. Louisette laisse partir son époux des 58 dernières années. Ensemble, ils ont su bâtir un foyer où l'harmonie et l'humour régnaient quotidiennement. Chantal (Marc Plante) et Benoit (Guylaine Plante) auront grandi sous le regard d'un père aimant et présent. Il a également pris son rôle de papi à cœur auprès de Bianca et Jérémy. Il manquera également à ses frères et ses sœurs: Hélène (Guy Moisan), Claire (feu Wellie MacDonald), feu Gisèle (feu Bill Flipper), feu Michel (feu Bergerette Normand) et Gilles (Micheline Côté); ainsi qu'à sa belle-famille Jobin: feu Paul-Émile Gauvin (feu Émilia Sylvain), feu Gaston (feu Rita Hébert), feu Robert (feu Marie-Claire Brind'amour), feu Marcel (Renée Lapointe), feu Renald, feu Colette (feu Roger Bernard), feu Claude (feu Bernadette Bernier), Lisette Arsenault Genois, Yvon (Bernadette Bernier), feu Nicole et Diane. Il quitte également de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et amis. La famille recevra les condoléancesà compter de 9h.et suivies d'une réception où parents et amis seront invités à partager des moments heureux vécus avec Jean-Louis.