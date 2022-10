POULIN-TESSIER, Nicole



À l'Hôpital Chauveau, le 17 octobre 2022, est décédée à l'âge de 80 ans, madame Nicole Poulin-Tessier, épouse de feu monsieur Jean Tessier. Elle était la fille de feu monsieur Gaston Poulin et de feu dame Yvonne Pouliot. Elle demeurait à Québec. La famille recevra vos condoléancesde 10h à 11h.Elle laisse dans le deuil ses filles: Sylvie (Francis Rioux) et Lyne (Sébastien Leblanc); ses petits-enfants adorés: Nicolas Rioux (Julie Pagé), Guillaume Rioux (Maude Légaré), Frédérique Leblanc, Jean-Christophe Leblanc et Marianne Leblanc; sa sœur Denise; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Tessier: Mariette (Jacques Pichette), Suzanne et Denis; ses neveux et ses nièces; ses grands amis: Béatrice Barrette et Yvon Savard ainsi que de nombreux parents et amis. La famille tient à remercier toute l'équipe des soins palliatifs de l'hôpital Chauveau pour leur extraordinaire soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne des tumeurs cérébrales, www.braintumour.ca. Vous pouvez envoyer vos messages de sympathie via notre courriel.