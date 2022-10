PLANTE, Lise



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 octobre 2022, je suis allée rejoindre le Seigneur à 78 ans et 11 mois. Je laisse à contrecœur mon mari chéri des 55 dernières années Gilles Paradis, ma fille adorée Chantal, mon gendre préféré Jean-Pierre Bourgault, ma petite-fille Laurence, ma joie de vivre. Fille aînée de l'union de Jeanne d'Arc Racine (1922-2016) et de Jacques Plante (1919-1998), elle demeurait à Lévis (secteur St-Jean-Chrysostome), auparavant à Boischatel.Elle était la sœur de Jacques, feu Claude (Sylvie Julien), Guy, Yves et feu Serge. Elle laisse également dans le deuil ses tantes: Noëlla Pelchat (feu Frank Plante) et Estelle Plante; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h 45.Il y aura webdiffusion: il sera possible de visionner la cérémonie, en direct ou en différé, en cliquant sur le lien qui sera dans l'avis de décès sur le site internet de la Coopérative funéraire des Deux Rives. Les cendres seront déposées ultérieurement au Mausolée Mont-Marie. Nous voudrions remercier les différentes équipes qui ont pris soin de Lise lors de ses deux derniers séjours à l'Hôtel-Dieu de Lévis : l'Unité coronarienne, l'équipe du 500, les membres des soins intensifs du 300, l'équipe de la neurologie du 800 et enfin les médecins et infirmières des soins palliatifs, qui ont permis à Lise de quitter la planète bleue sans douleur. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), téléphone : 418 656-4999, site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.