CAMDEN, Jeanne Verrette



À la Maison Michel-Sarrazin, le 2 octobre 2022, à l'âge de 71 ans, est décédée dame Jeanne Verrette, épouse de monsieur Yvon Camden, fille de feu Joseph-Gérard Verrette et de feu Gertrude Beaudet. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Yvon; ses enfants: Jean-François, Marie-Christine et Stéphanie; ses petits-enfants: Antoine, Victoria, Émy et Sarah; ses sœurs: Suzette, Louise (Richard Picard), France (Jean-Pierre Laliberté), Claire (Normand Thibeault) et Marie (Michel Chamberland); sa belle-sœur Christine Camden et son beau-frère Réjean Camden (Lorraine Deschamps), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, anciens collègues de travail et ami(e)s. Un merci spécial à madame Yolande Boutin pour avoir pris soin de Jean-François pendant toutes ces années. La famille tient à remercier sincèrement la Docteure Myreille D'Astous, neurochirurgienne, ainsi que le personnel des Sciences Neurologiques et celui des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant- Jésus, de même que le personnel de la Maison Michel-Sarrazin, pour les bons soins prodigués et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Fonds du Kilimandjaro à Québec à l'adresse suivante afin de soutenir la recherche en neurochirurgie: https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/campagne/KILI/Donations/index (veuillez s'il vous plaît choisir le bouton Supporter la campagne et indiquer le nom de la Docteure Myreille D'Astous dans la section Informations supplémentaires avant de procéder au paiement) ou encore par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 124-801, Grande-Allée Ouest, Québec (QC), G1S 1C1, téléphone: 418-687-6084, www.michel-sarrazin.ca/faire-un-don.