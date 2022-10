BOITEAU, Paul-Aimé



À la Résidence Le Lorette, le 17 octobre 2022, à l'âge de 101 ans, est décédé monsieur Paul-Aimé Boiteau, époux de feu dame Thérèse Hamel. Il était le fils de feu dame Rosanna Pépin et de feu monsieur Léon Boiteau. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 4 novembre 2022 de 18 h à 21 h età compter de 13 h.Outre son épouse Thérèse et son fils Raynald, qui l'ont précédé, il laisse dans le deuil ses enfants: Francine (Raymond McNicoll), Pierre (Micheline Magnan), Michelle (Jean-Guy Hamel) et Normand (Nancy Gleeton); ses petits-enfants: Judy Boiteau, Marie-Eve Boiteau (Jean-Philippe Cloutier), Julie McNicoll (Dany Vallée), Geneviève McNicoll (Sébastien Cloutier), Anick Boiteau (Michaël Pagé), Véronique Boiteau (Jonathan Déry), Steven Boiteau (Karine Bérubé), Mélissa Hamel (Alexandre Privé), Valérie Hamel, Léane Boiteau (Samuel Bouchard) et Charles-Olivier Boiteau (Eliane Dallaire); ses 20 arrière-petits-enfants; ses belles-sœurs: Jacqueline Drolet, Cécile Boiteau et Loretta Hamel, ainsi que ses nombreux neveux et nièces. La famille désire remercier le personnel de la Résidence Le Lorette et celui du CLSC Chauveau et de la Jacques Cartier pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site web : www.cancer.ca