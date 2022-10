LEFRANÇOIS, Jacqueline



Au centre d'hébergement Yvonne- Sylvain, le 18 octobre 2022, à l'âge de 99 ans, est décédée madame Jacqueline Lefrançois. Elle était la fille de feu monsieur Wellie Lefrançois et de feu madame Aliette Delisle. Elle résidait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le samedi 29 octobre 2022 à compter de 10h au centre commémoratifL'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière Notre-Dame de Belmont. Madame Lefrançois laisse dans le deuil ses sœurs: Fernande (feu Pierre-André Robitaille), Charlotte (feu René Trottier), Andrée (feu Michel Bonenfant) et Jocelyne (Maurice Lavoie); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs et leurs conjoints et conjointes: Yolande, Jacques, Roch, Jean-Marie, Michelle et Jocelyn. Un remerciement spécial au personnel du 2e étage du CHSLD Yvonne-Sylvain pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8 (418) 682-6387 www.coeuretavc.ca