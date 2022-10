DUPONT, Viateur



Au CHUL / CHU de Québec-Université Laval, le 14 septembre 2022, à l'âge de 90 ans et 3 mois, est décédé monsieur Viateur Dupont, conjoint de madame Marthe Thériault. Viateur nous a quittés dans la douceur et la sérénité, rejoignant ainsi ses parents, feu madame Blanche St-Armand et feu monsieur Paul-Henri Dupont. Il demeurait à Québec.Outre sa conjointe Marthe, il laisse dans le deuil ses enfants: feu Jacques et Denis (Sonia); son frère et ses sœurs: sa sœur Bibiane (Raymond), feu Yvon (Aline), feu Yvette (feu Étienne), feu Hélène (Hugo); les enfants de sa conjointe: Pierre, Camille (feu Hugues), feu Marie-France, feu Philippe, feu Paul, Caroline (Patrick) et Frédéric (Josée); les petits-enfants de sa conjointe: David (Marie-Michèle), Émie (Félix), Vincent (Andréanne), Philippe (Marie-Hélène), Mariepier (Guilhem), Simon, Samaëlle, Gabriel (Anne-Marie), Sophia (William), Clara, Élliot et Flavie; les arrière-petits-enfants de sa conjointe: Mya, Jacob, Thomas, Abbygaëlle, Adam, Ludovic et Augustin; ses beaux-frères et belles-sœurs: Monique (feu Gérard), Lorraine (feu Raymond), Jacques (Angéline) et Pierre (Diane); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, ses bons amis, ainsi que ceux de la CSQ. Nos remerciements à l'équipe des soins palliatifs pour la qualité de leurs soins, leur soutien et leurs délicates attentions. Un merci spécial pour le Dr Benoît Dubuc de la Clinique de la douleur pour son écoute. La famille recevra les condoléances, auen présence des cendres,à partir de 10 h 30.Parents et amis qui ne peuvent y assister sont invités à visionner la webdiffusion en direct ou en différé en cliquant sur le bouton "visionner la cérémonie" sur le site de la Coopérative. La mise en niche des cendres se fera à une date ultérieure. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Lauberivière. Des formulaires seront disponibles sur place.