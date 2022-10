LECLERC, Gilles



À son domicile, le 23 octobre 2022, à l'âge de 59 ans, est décédé entouré de l'amour des siens, Gilles Leclerc, fils de feu monsieur Noël Leclerc et de madame Jacqueline Lavallée. Il demeurait à Cap-Santé. La famille recevra les condoléances au, à partir de 13 h,Gilles laisse dans le deuil outre sa mère, ses oncles et tantes: Bruno Leclerc (Ghislaine Lamothe), Colette Leclerc (feu Viateur Roy), Robert Leclerc (feu Jeanne-D'arc, Rolande), Lise Leclerc (Réal Lépine), Denise Leclerc (Jean-Marc Bureau); Jacques Lavallée (Louise Richard) ainsi que plusieurs cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement à tout le personnel du CLSC de Pont-Rouge et de Saint-Marc-des-Carrières particulièrement à Djino Gosselin pour les bons soins prodigués.