VALLIÈRES, Marjolaine



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 26 septembre 2022, à l'âge de 79 ans, est décédée dame Marjolaine Vallières, épouse de feu monsieur Maurice Dufresne, fille de feu monsieur Louis-Philippe Vallières et de feu dame Lucienne Girard. Elle demeurait à Saint-Marc-des-Carrières. La famille vous recevra pour un moment de reconnaissance à lade 14h30 à 16h.suivi de la mise en columbarium. Madame Vallières laisse dans le deuil ses enfants: Stéphane et Annie (Guy Tessier); ses petits-enfants: Josiane (Ghyslain Lessard), Félix (Edina Hodzic), Laurence (Olivier Pellerin), Antony (Flavie Bazinet) et Charlie (Marie-Félixe Duguay); les enfants de Guy: Philip et Julien; ses arrière-petits-enfants: Leya, Marco et Élia; ses frères et sœurs: feu France (feu Allan Bruce), feu Jacques (Jocelyne Thibault), feu Carole (Réjean Lépine), Jocelyn (Monique Gariépy), Donald (Ginette Dussault), feu Mario, Johanne (Denis Perreault) et Sylvain (Lise Ste-Marie); son oncle adoré Jean Vallières (feu Jeanine Bouchard); sa grande amie Denise Pépin; ses partenaires de cartes ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Pavillon André-Darveau ainsi que le personnel des soins à domicile du CLSC de Saint-Marc-des-Carrières et des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (destination du don : soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus) https://fondationduchudequebec.org/ Des formulaires seront disponibles au salon.