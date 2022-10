PAGEOT, Madeleine



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 22 septembre 2022, à l'âge de 98 ans, est décédée madame Madeleine Pageot, fille de feu Marillia Voyer et de feu Aurelien Pageot. Elle demeurait à Boischatel.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 9 h 30. Elle laisse dans le deuil son frère René (feu Jeannine Larochelle) ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Adrienne, feu Yvette, feu Roland (feu Gisèle Albert), feu Laurette (feu Jean Sanfaçon), feu Jean-Paul (feu Lucille Bouchard), feu Henry, feu Jeannine (feu Marcel Laroche) et de feu Claire. Sincères remerciements au personnel de la Résidence des Chutes, des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec et au Dre Virginie Audet-Croteau pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec - Soins palliatifs Hôpital de l'Enfant Jésus, 10, rue de l'Espinay, Québec, téléphone : 418 525-4385, www.fondationduchudequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.