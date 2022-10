DEGUISE, Rolande



À son domicile, le 9 septembre 2022, à l'âge de 84 ans, est décédée madame Rolande Deguise, épouse de feu monsieur Marcel Poulin et fille de feu madame Lucienne Milliard et de feu monsieur Victor Deguise. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 10h30 à 13h30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Louisette (Richard), Claire, Linda, Michel (Pauline), Claude (Nancy), Guy (Stéphanie) et Line; ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que ses frères et sœurs. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.