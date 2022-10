Jean Miller



C’est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Jean Miller conjoint de madame Claire Lemieux. Il nous a quittés à sa maison de Saint-Ferréol-les-Neiges, le 8 octobre 2022. Fils de feu Joseph Miller et feu Géraldine Giguère, il avait 76 ans. Reconnu pour son franc- parler, il aimait mener les choses à sa manière tout en étant un homme honnête et sensible.La famille vous accueillera à lasamedi le 29 octobre de 13h à 16h. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière Saint-Charles.Il laisse dans le deuil : sa conjointe Claire, son fils Philippe Lemieux Miller (Véronique Labranche), ses soeurs : feu Simone, Colette, Thérèse (feu Raymond Ferland), Louise (Marcel Têtu), Nicole (feu Benoît Arial); ses beaux-frères et belles-soeurs : Jacques Lemieux (Danielle Verreault), Louise Lemieux (JacquelinCauchon), Suzanne Lemieux (Jacques Paré), Hélène Tardif (feu Jean Lemieux), Guy Lemieux, André Lemieux (Yves Dumaresq), ses neveux et nièces : France, Francine, feu Christian et Marc Ferland, Sylvie, Louis et Lucie Têtu, Isabelle et Simon Arial, Charles et Louis Lemieux, André et Jean Cauchon, Bryan, Isabelle et Caroline Rogers, Anne et Gilles-Étienne Lemieux, Vincent, Geneviève et Mélanie Lemieux; cousins, cousines, membres du Club Michaud ainsi que ses amis Pierrette et Simon Morin. Nous remercions l’équipe des soins palliatifs du CLSC Orléans pour leurs soins exceptionnels. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société du cancer ou la Société Alzheimer de Québec.Après avoir travaillé avecson père Joseph Miller peintre-lettreur et ayant acquis cette précieuse expérience, Jean continua ses études en arts et en design graphique, puis il fonda sa propre entreprise Miller graphistes conseils inc. Doté deplusieurs talents, il fût reconnu dans le monde du marketing et des communications graphiques. Jean a été honoré à plusieurs reprises au Québec et en Amérique du nord pour ses enseignes sculptées et il s’est impliqué dans de nombreuses campagnes de financements. Bon vivant et peintre avant tout, Jean n’a jamais cessé de dessiner et de peindre jusqu’à ses derniers moments