À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 octobre 2022, à l'âge de 86 ans et 6 mois, est décédé paisiblement entouré des membres de sa famille monsieur Gérard Laliberté, époux de madame Rose Lacasse. Il était le fils de feu Maurice Laliberté et de feu Rose-Alma Bélanger. Il demeurait à Honfleur, Bellechasse.vendredi le 28 octobre 2022 de 14h00 à 16h30 et de 19h00 à 21h30 ainsi que samedi le 29 octobre 2022 de 9h30 à 12h40.et de là, au cimetière paroissial sous la direction de la Maison Funéraire Roy & Rouleau inc.Il laisse dans le deuil, son épouse bien aimé madame Rose Lacasse, ses enfants : Nicolas (Louise Grimard), Anne (Luc Tanguay), Eric (Isabelle Goupil), Marc (Caroline Gendron) et Christine (Alain Guay); ses petits-enfants : Charlène (Guillaume Beaudet-Laberge), Nicolas-Joseph (Mélina Gosselin-Labrie), Maude (Michel Boilard), Anaïs (Maxim Dufour), Chloé (Nicolas Girard), Virginie (Guillaume Thivierge), Sandrine (Vincent Thomas Bourget), Louis (Jonathan Côté), Justine (Félix Duplessis), Erika (Dave Lechasseur), Alex (Chloé Sansoucy), Jade (Vincent Bélanger), Félix, Maxim, Chanel (Jack Dupuis) et Krystel; ses arrière-petits-enfants : William, Christophe, Thomas, Jasmine, Abby, Anaève, Xavier, Jade, Florence, Alice, Edouard, Charles, Gabrielle, Adam et Emile.Il était le frère de : Claudette (Victor Roy), feu Marie-Marthe (feu Rolland Larochelle), Françoise (Arthur Roberge), Hélène (André Lacasse), Ghislaine (André Roy), Réjeanne (Gaétan Roy), Julie (Clément Couture), Jean-Marie (Céline Buteau), feu Arthur, Suzanne (Grégoire Denis) et Jeannette (Martin Aubin). De la famille Lacasse, il était le beau-frère de : feu Émilien (Gemma Dion), Émilienne (feu Émilien Beaudoin), feu Adrienne (feu Camillien Vallières), feu Raymond (Agathe Fortier), René (Ghislaine Turgeon), Alphonse (Denise Fournier), Irène (feu Raymond Gagnon), Robert (feu Suzanne Roy, Liliane Lemieux) et Simone (Michel Proulx). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines et ami(e)s.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à monsieur Laliberté. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles à la salle.