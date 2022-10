DIGNARD, Roger



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de notre père monsieur Roger Dignard survenu, le 27 septembre 2022, à l'âge de 88 ans et 10 mois. Époux en premières noces de feu madame Lucille Labonté et en deuxièmes noces de feu madame Jeannine Turbide. Il était le fils de feu dame Adèle Plante et de feu monsieur Philippe Dignard. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses filles: Nathalie (Gilbert) et Sonia; ses petits-enfants: Maude, Nicolas (Frédérique) et Kim (Valéry); ses arrière-petits-enfants: Éliot et Evelyne; ses sœurs: Louise, Yolande (feu Ralph Gonzalez) et Huguette (Rénald Faucher); ses belles-sœurs: Pierrette Gariépy (feu Jean) et Yolande Beaupré (feu André); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Roger est allé rejoindre son fils Yvon, sa fille Lorraine (Salomon) qui l'ont précédé. La famille tient à remercier le personnel du 6e étage de l'hôpital St-François-d'Assise et le personnel du Manoir de L'Ormière pour leur dévouement et les bons soins prodigués envers notre père. La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h.Suivra l'inhumation des cendres au cimetière St- Charles avec la famille.