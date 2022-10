GAGNON, Thérèse Gauvin



À l'Hôpital Charles Lemoyne, entourée de l'amour de sa famille, le 5 septembre 2022, à l'âge de 94 ans et 11 mois, est décédée madame Thérèse Gauvin, épouse de feu monsieur Gilles Gagnon, fille de feu madame Marie-Blanche Caron et de feu monsieur Joseph-Alexandre Gauvin.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Claire (Louis Blouin), Alain (France Desrosiers) et Bruno (Mireille Brisson); ses petits-enfants: Marc Antoine, Olivier (Catherine Côté), Gabriel (Fanie Demeule), Étienne (Cassandra Germain), Félix (Raphaëlle Pelletier Bisson), Thomas (Marianne F. Denis), Laurent, Justine et Hubert; son arrière-petite-fille Clara; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagnon: Charles (Colette Pelletier), Louise (feu Paul St-Pierre) et Pierre (Claudette Tremblay); ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis de la famille. Elle est allée rejoindre ses fils: Yves et Louis; ses frères et sœurs: Cécile, Robert, Marthe et Paul; ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gagnon: Carmelle, Philippe, Jean-Paul, Roger, Rachel et Denise. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h 30 à 12 h 15.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Loretteville. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, téléphone: 418 527-4294, site web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.