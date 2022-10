CLOUTIER, Jean-Yves



Au Centre hospitalier de l'Université Laval, le 6 octobre 2022, à l'âge de 83 ans est décédé monsieur Jean-Yves Cloutier, époux de feu madame Céline Caron, fils de feu Valère Cloutier et de feu Lucienne Doyon. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses enfants: Jean-François (Josée Barriault) et Julie Cloutier; ses petits-enfants: Jean-Philippe Cloutier (Sonia Chahine), Valérie Cloutier (Philippe Matte), Florence Cloutier (Nicolas Raymond) et Megan Lynch (Kenneth John Drummond); ses frères et sœurs ainsi que leurs conjoint(e)s: feu Benoit, feu Géraldine, feu Louise, Ninette et Nicole; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Caron: feu Pauline, feu Pierrette, feu Yolande, Jean-Paul, Huguette, Hélène, Claire, Marguerite et feu Jean-Pierre; ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.Sincères remerciements au personnel soignant du CHUL pour tous les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme Dystrophie Musculaire Canada. La famille vous accueillera auà compter de 10 h.