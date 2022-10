LESSARD, Raymond



Au Centre d'hébergement Champlain-des-Montagnes, le 9 octobre 2022, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Raymond Lessard, époux de dame Thérèse Dussault, fils de feu dame Marianna Tremblay et de feu monsieur Joseph Lessard. Il demeurait à Lac-Saint-Charles, Québec. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. Il a été confié à lapour crémation.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h30. Les cendres seront déposées au columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. de St-Émile. Outre son épouse, il laisse dans le deuil, ses enfants: Diane (Yvon Simard), Ginette (Martin Asselin), Michel (Lucie Veilleux); ses petits-enfants: Mélanie, Geneviève, Philippe, Émilie, Étienne, Vincent, François et leur conjoint/conjointe; ses arrière-petits-enfants: William, Émilien, Olivier, Kelly-Ann, Léa-Jade; ses belles-sœurs: Isabelle Dubé (feu Roger Lessard), Pierrette Dussault, Françoise Gignac (feu Marcel Dussault), Gisèle Gagnon (feu Robert Dussault), Céline Savard (feu Jean-Louis Dussault); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du Centre d'hébergement Champlain-des-Montagnes pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à une fondation de votre choix.