DORÉ, Janine Falardeau



À l'Hôpital St-François-d'Assise, le 10 octobre dernier est décédée à l'âge de 91 ans et 8 mois madame Janine Falardeau, épouse de feu Jean-Paul Doré. Elle était la fille de feu Joseph Falardeau et de feu Mathilda Fiset. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Aline L'Abbé) et Marie (François Bigaouette); ses frères et sa sœur: feu Émile (feu Reine Genest), feu Henri (Françoise Hérard) et feu Carmen (feu Charles-Auguste Broderique); son filleul François Parent (Audrey Desbiens), sa filleule Marthe Fiset (André Gagné) et sa cousine Carole Plamondon (Jean-Paul Parent), ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances aule vendredi 28 octobre de 13h à 14h30. La dépouille a été confiée aux soins duLa famille désire remercier le personnel de la Résidence les Jardins Logidor pour leur professionnalisme et les attentions apportées.