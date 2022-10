DUFOUR, Gaëtane



À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 8 octobre 2022, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Gaëtane Dufour, épouse de Roger Thibault et fille de feu Élodie Tremblay et de feu Charles Dufour. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " captation des rituels " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Roger Thibault; ses enfants: Nancy (Daniel Bureau), Sophie (Louis Jacob) et Marie-Eve; ses petits-enfants: Myriame, Maxim (Charles-Etienne Gendron), Élodie (Guillaume Robert), Charles, Laurie (Étienne Guibord-Dumais), Maude et Dylan; ses sœurs: Charlotte et feu Carmelle (Herman Thibault); sa belle-sœur Lise Thibault; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Manoir Manrèse pour les bons soins prodigués.