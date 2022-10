DEMERS, Denis



Dieu a décidé de me ramener à lui, de plus il m'a ouvert la porte de son Paradis. Alors, ne pleurez pas ma mort, mais célébrez plutôt ma nouvelle vie, en vous aimant les uns, les autres. Je vous annonce avec grand chagrin le décès de Denis Demers à l'âge de 79 ans, époux de madame Rita Olivier. Il était le fils de feu Jules Demers et de feu Claire Gosselin. Il demeurait à St-Agapit. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Rita; ses enfants: Nancy (Alain), Ghislain (Cathy); ses petits-enfants: Chloé, Ariane, Marikym, Matthew, Kessy, Clara, Maika, Victoria et son arrière-petit-fils, Maël. Il était le frère de: Rolland (Pierrette), Rita (Maurice), feu Jean-Claude. Il était le beau-frère de: Réjeanne (feu Germain), Robert (Lise), Lise (Paul), Lucie (Rémi), Fernand (Ghyslaine), feu Gérard (Lisette), Louisette (feu Raynald), Denis (Louise), Denise (Germain) et Claude (Nathalie); ses neveux, nièces, autres parents et plusieurs ami(e)s. La famille vous accueillera pour les condoléancesà compter de 13h en l'église St-Agapit,Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 1434, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 500, Montréal Qc H3G 1R4. Site web : www.coeuretavc.ca