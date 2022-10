SABOURIN, Jean-Pierre



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 27 juillet 2022, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Jean-Pierre Sabourin, époux de madame Laurence Rivet, fils de feu Bernadette Vandandaigue et de feu Laurent Sabourin. Il demeurait à Saint-Apollinaire. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Geoffroy Rivet-Sabourin (Claudia Blais), sa fille Joelle Rivet-Sabourin (Pier-Luc Bilodeau); ses petits-enfants : Médérick Sabourin, Florianne Sabourin et Émile Bilodeau; son frère Paul Sabourin (Josée Lacourse), son beau-frère Stéphane Rivet, sa belle-soeur Michèle Rivet (Yvon Blais); ses neveux et nièces : Frédéric Beausoleil (Myriam Levert), Héloïse Ouimet (Éric Boisvert), Martin Ouimet, Nicolas Ouimet, Icaro Rodriguez et Juliette Beausoleil; ainsi que de nombreux cousins, cousines, amis et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis, particulièrement celui des soins intensifs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera au :le samedi 29 octobre à compter de 12 h. Une cérémonie sera célébrée le même jour à 15 h à la chapelle du complexe. Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le samedi 29 octobre à 15 h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".