CAMERON MORISSETTE

Bibiane



À la Maison Catherine de Longpré, le dimanche 23 octobre 2022, est décédée à l'âge de 89 ans et 9 mois, madame Bibiane Cameron, épouse de feu monsieur Palmat Morissette. Elle était la fille de feu Michel Cameron et de feu Rose-Alma Boutin. Elle demeurait à Saint-Georges et autrefois à Saint-Cyprien-des-Etchemins. Madame Bibiane Cameron sera exposée à la salle du :jeudi le 27 octobre de 19h à 21h30 et vendredi le 28 octobre de 12h à 14h45.et de là au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraireElle laisse dans le deuil ses enfants: Claude (Martine Pruneau), Micheline (Richard Lessard), Cécile (Yvon Laflamme), Ginette (Sylvain Bourque) et Réjean (Anne Lehoux) ; ses petits-enfants: Jinny, Tommy et Meggy Morissette, Caroline, Véronic, Jean-Michel et Jean-Nicolas Lessard, Jason et Catherine Fournier, Marie-Claude et Christine Bourque, William et Maude Morissette ainsi que plusieurs arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Alfred (Carmelle Dubois), feu Évariste (Marie-Paule Morissette), feu Robert (Laurette Labonté), Maurice (Vénérance Morissette), Madeleine (feu Robert Morency), Susan (feu Clément Bélanger), Marie (feu Germain Labonté), André, Anita (feu Henri-Paul Racine) et Évangeline surnommée Lili (Gilles Labonté). De la famille Morissette, elle était la belle-fille de feu Joseph Morissette (feu Graziella Aubé) et la belle-sœur de: feu Alphonse (feu Eliane Bédard), feu Noël (feu Géraldine Blanchet, feu Béatrice Godbout, feu Géraldine Allen), feu Roland (Olivette Veilleux), Clément (feu Claudette Marceau), feu Victorien (feu Mariette Cayouette), Adolphe, feu Marielle (feu Alphonse Tanguay), Marie-Paule (feu Evariste Cameron), Vénérance (Maurice Cameron), Robert (Gisèle Lessard), Léonce (feu Ginette Côté) et Jeannine (André Côté). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). Un merci spécial au personnel de la Maison Catherine de Longpré pour leurs bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Catherine de Longpré, 1140, 20e Rue Ouest, Saint-Georges (Québec) G5Y 7M1.