8 destinations soleil pour le mois de novembre

La grisaille de l’automne s’est installée et vous avez soudainement envie de fuir vers des cieux plus cléments? Évadez-vous dans le Sud vers l’une de ces destinations ensoleillées généralement à l’abri des tempêtes tropicales.

1. CARTHAGÈNE DES INDES, COLOMBIE

Crédit Maude Carrier

Carthagène est une ville fantastique à découvrir en quelques jours. Son riche passé, son architecture coloniale espagnole, sa gastronomie caribéenne exquise, ses plages... tout y est pour des vacances réussies et diversifiées.

Quoi faire: visiter la vieille ville, se balader dans les ruelles colorées du quartier Getsemani, se prélasser sur les plages de Bocagrande, s’évader en voilier le temps d’une journée sur les îles Rosario, admirer le coucher de soleil au fameux Café del Mar.

S’y rendre: vol direct depuis Montréal, durée 5h40

Quelques idées d’hébergements:

Luxe: l'hôtel Arsenal, au cœur du quartier coloré Getsemani avec un service exceptionnel, une piscine sur le toit avec vue sur la mer et le coucher de soleil

Tout inclus: le Decameron Cartagena, avec 5 restaurants, 3 bars, 1 piscine, à 1 km de la vieille ville

Risque d’ouragan: faible

Crédit Maude Carrier

2. PLAYA BLANCA, PANAMA

Crédit : Rowan Heuvel / Unsplash

Si vous aimez les kilomètres de plages et la bronzette, Playa Blanca au Panama est l’endroit par excellence. Entouré de cocotiers, petit cocktail à la main, laissez vos soucis derrière vous et profitez de vacances bien méritées.

Quoi faire: s’étendre sur les plages, visiter le fameux canal du Panama, faire une excursion dans la vallée d’Anton.

S’y rendre: vol direct depuis Montréal vers l’aéroport de Rio Hato, durée 6h00

Quelques idées d’hébergements :

Luxe: le Royal Decameron Panama, un tout inclus 4 étoiles avec glissades d’eau, terrains de tennis, cinéma, piscine, et terrain de golf.

Tout inclus: le Playa Blanca resort est un tout inclus avec 6 bars, 1 restaurant, 2 piscines et une aire de jeux pour les enfants.

Risque d’ouragan: faible

3. TAMARINDO, COSTA RICA

Zachary Shea / Unsplash

Le Costa Rica est la destination ultime pour l’écotourisme et la biodiversité. À moins de 1h30 de l’aéroport de Liberia, la région de Tamarindo est idéalement située sur la côte pacifique du pays. Entre la jungle luxuriante et les plages de sable doré, ne faites qu’un avec la nature environnante.

Quoi faire: surfer sur les vagues du Pacifique, partir à la recherche des tortues luths géantes, des singes hurleurs et crocodiles, profiter des plus beaux couchers de soleil de la côte ouest.

S’y rendre: vol direct depuis Montréal, durée 5h45, puis 1h30 de route

Quelques idées d’hébergements:

Luxe: Jardin del Eden est un hôtel boutique qui offre le petit-déjeuner et le souper, pour adultes seulement, piscine, services de spa, et accès à la plage.

Tout inclus: l’Occidental Papagayo est un tout inclus pour adulte seulement avec 2 piscines, 4 restaurants, et l’accès à la magnifique plage.

Risque d’ouragan: faible

4. ARUBA

Lex Melony / Unsplash

Dans les Petites Antilles, l’île d’Aruba est tout simplement paradisiaque. L’eau turquoise, le climat sec et chaud, la mer calme et la brise marine qui souffle à l’année en font une destination soleil par excellence. Avec ses nombreuses épaves de bateaux (on en retrouve 42 autour de l’île!), elle est aussi parfaite pour les amateurs de plongée sous-marine à la recherche des trésors des Caraïbes.

Quoi faire: marcher sur les plages dorées, déguster des fruits de mer, traverser l’île en 4x4, faire de la plongée.

S’y rendre: vol avec une escale depuis Montréal, durée variable

Luxe: Le Ritz-Carlon Aruba est un hôtel haut de gamme sur le bord de la mer avec 4 restaurants , un spa, 2 piscines extérieures et un casino ouvert 24 heures sur 24.

Tout inclus: Le Riu Palace Aruba est la destination familiale par excellence avec 3 piscines, 6 restaurants et 5 bars, une aire de jeux et un Club pour enfants.

Risque d’ouragan: modéré

5. MEXICO, MEXIQUE

Crédit : Jezael Melgoza / Unsplash

Mexico est à l’abri des tempêtes grâce à sa situation géographique à l’intérieur des terres. Pas de plage ici, mais un beau temps ensoleillé et une tonne de choses à voir pendant les vacances dans la vibrante capitale mexicaine.

Quoi faire: visiter le musée de Frida Kahlo, découvrir les marchés, photographier la Plaza de la Constitutión, voguer dans les jardins flottants de Xochimilco.

S’y rendre: vol direct depuis Montréal, durée 6h

Quelques idées d’hébergements:

Luxe: l’hôtel Geneve, situé dans un édifice de style rétro londonien de 1907, propose un séjour raffiné au centre de la ville de Mexico, petit-déjeuner inclus.

Abordable: Hostel Mundo Joven Catedral est peut-être une auberge de jeunesse mais les chambres privatives offrent de l’intimité nécessaire tout en étant au cœur de la ville et la vue depuis la terrasse sur le toit est fantastique.

Risque d’ouragan: nul

6. WILLEMSTAD, CURAÇAO

Crédit : Emiel Molenaar / Unsplash

L’île de Curaçao est située au large des côtes du Venezuela et fait partie du Royaume des Pays-Bas. On se rend dans sa capitale Willemstad pour l’architecture coloniale colorée, mais aussi pour partir explorer les récifs de corail en apnée ou en plongée. Son eau cristalline invite aux activités nautiques ou simplement à la contemplation depuis ses nombreuses plages.

Quoi faire: se prélasser sur les plages, pagayer en kayak de mer, essayer le «kitesurfing», randonner dans le parc national de Christoffel, se balader dans les rues de Punda et Piertermaai.

S’y rendre: vol avec une ou deux escales depuis Montréal, durée variable

Quelques idées d’hébergements:

Luxe: Avila Beach Hotel a sa petite plage privée, une piscine à débordement, un spa et un service de restauration sur place.

Tout inclus: le Sunscape Curacao Resort Spa and Casino by AMR Collection propose de nombreuses activités pour les sportifs ainsi que plusieurs options pour les enfants, situé directement sur la plage.

Risque d’ouragan: modéré

7. PHOENIX, ARIZONA, ÉTATS-UNIS

Crédit : Maude Carrier

Phoenix en Arizona est une destination incroyable, surtout au mois de novembre pendant lequel il fait autour de 25 degrés. La ville a tout pour plaire avec une architecture art déco, plusieurs terrains de golf magnifiques, un jardin botanique rempli de cactus, une gastronomie tex-mex délicieuse. Que demander de plus?

Quoi faire: faire de la randonnée à quelques minutes de la ville, visiter le Desert Botanical Garden, découvrir la route agrotouristique de Mesa, voler au-dessus du désert en montgolfière.

S’y rendre: vol direct depuis Montréal, durée 5h45

Quelques idées d’hébergements :

Luxe: le Mountain Shadow Resort Scottsdale pour son architecture, les activités offertes, la piscine et le terrain de golf à proximité.

Abordable: Le Holiday Inn Club Vacations Scottsdale Resort est un peu à l’extérieur du centre-ville mais a 4 piscines chauffées, une glissade d’eau et des villas qui ont jusqu’à 4 chambres.

Risque d’ouragan: nul

Crédit : Kyle Kempt / Unsplash

8. LIMA, PÉROU

Crédit : Eduardo Garcia / Unsplash

La capitale péruvienne est très ensoleillée en novembre et est la destination gastronomique par excellence en Amérique du Sud. Avec sa grande plage sur le Pacifique, sa falaise impressionnante, son quartier historique, son café savoureux et sa vie nocturne endiablée dans Miraflores, Lima est une ville où on ne s’ennuie jamais.

Quoi faire: déguster les spécialités péruviennes, essayer le parapente, errer dans Barranco, partir en excursion vers Cusco et le Machu Picchu.

S’y rendre: vol direct depuis Montréal, durée 8h30

Quelques idées d’hébergements:

Luxe : l e Iberostar Sélection Miralores est un hôtel 5 étoiles dans le quartier le plus connu de Lima et sa piscine sur le toit a belle une vue sur la mer.

Abordable: le Bed and& Breakfast Belma Boutique a tout ce qu'il faut pour un séjour réussi; il est situé à quelques pas des attractions les plus populaires et à 2 coins de rues de la plage.

Risque d’ouragan: nul

Crédit : Aarom Ore / Unsplash

AU SUJET DES OURAGANS

Avec les changements climatiques, certaines régions des Caraïbes, d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud normalement rarement touchées par les ouragans saisonniers se retrouvent tout de même sur le passage de certaines tempêtes. Assurez-vous de vérifier la formation de systèmes de tempêtes tropicales avant votre départ et adaptez vos plans au besoin.