ROUSSEAU, Roger



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 septembre 2022, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Roger Rousseau, époux de madame Aline Boutin, fils de feu Gérard Rousseau et de feu Marie-Blanche Allard. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Denis (Isabelle Drouin), ses petits-fils adorés Victor et Émilien, sa soeur Rollande, sa belle-soeur Yvette Rouleau Boutin, sa filleule Dominique Boutin ainsi que ses autres neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Sincères remerciements au docteur David Laflamme et au personnel des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Paroisse Saint-Nicolas-de-Lévis. La famille vous accueillera à la résidence :le vendredi 28 octobre de 19 h à 21 h et le samedi 29 octobre à compter de 9 h.