ROUSSEAU, Marcel



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 9 octobre 2022, à l'âge de 88 ans et 9 mois, Marcel nous a quittés. Il nous manquera beaucoup. Il était l'époux de madame Janine Lévesque, fils de feu madame Annette Fournier et de feu monsieur Aimé Rousseau. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auà 13 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Danielle et Denis (Nathalie); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: Guillaume (Arianne), Francis (Ann), Maggie, Alexandre (Marie-Claude), Andréanne, Sasha et Marius; ses frères et soeurs: feu Maurice (feu Olive Fuller), Paul-Émile (feu Pierrette Dubuc), Madeleine (Georges Montminy), feu Thérèse (feu Égilde Chabot), feu Simone; de la famille Lévesque: Georgette (Jean-Marie), Louise, Yves, Diane (feu Richard Levesque) et Martine sa proche aidante, ainsi que plusieurs neveux et nièces. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer à l'adresse suivante: https://cancer.ca/fr/. Des formulaires seront disponibles sur place.