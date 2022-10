BÉLANGER, Pauline



À l'Hôpital de Montmagny, le 17 octobre 2022, est décédée madame Pauline Bélanger, demeurant depuis quelques années à la Résidence Les quartiers A de L'Islet. Autrefois de Saint-Damase de L'Islet, elle a aussi demeuré quelques années à Saint-Jean-Port-Joli. Elle était la fille de feu dame Irène Gamache et de feu monsieur Zéphirin Bélanger; la sœur et la belle-sœur de: feu Amable (feu Maryleen Lepore), feu Colette (feu Eddy Ricard), feu Hervé (feu Rita Castonguay), feu Jean-Guy (feu Suzanne Blier), feu Denis (Céline Lord), Claude (Noëlla Pelletier), Bertrand (Georgette Lapointe) et Lise Bélanger (feu Phydime Chouinard). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, autres parents et ses ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux équipes des résidences L'Oasis de Saint-Jean-Port-Joli et Les Quartiers A de L'Islet pour leur sollicitude, leur dévouement et leur accompagnement ainsi que de lui avoir permis de vivre les dernières années dans la quiétude, la sécurité et l'harmonie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société Alzheimer Chaudière-Appalaches Casier Postal 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4. Les membres de sa famille vous accueilleront à lale vendredi 28 octobre de 19h à 21h, samedi jour des funérailles à compter de 9h30.suivies de l'inhumation au cimetière paroissial.