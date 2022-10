LESSARD, Marie Guay



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 18 octobre 2022, à l'âge honorable de 100 ans, est décédée dame Marie Guay, épouse de feu monsieur Gilbert Lessard. Elle était la fille de feu monsieur Joseph Guay et de feu dame Eugénie Laforest. Elle demeurait à Beaupré, autrefois de Saint-Joachim.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité une heure avant la cérémonie, soit de 12h30 à 13h30. Le corps sera inhumé au cimetière de Saint-Joachim sous la direction desElle laisse dans le deuil ses fils et ses belles-filles : Claude (Fleurette Tremblay), François (Véronique Bernier), Régis (Denise Lachance) (son amie Linda) et Joseph (Marie-Andrée Bouchard) ; ses petits-enfants : Dominic, Isabelle (Yannick Blouin), Claudine, Jacinthe (Jean Labrecque), Jacob (Véronique Plante), Jérôme (Tam Tran), Olivier (Marjorie Gauthier), Christine (Simon Audet), Marie-Odile (Pascal Bédard), Carl (Audrey Boivin), Judith (Jean-Julien Plante), Joël, Hélène (Dominic Dupont) et ses 31 arrière-petits-enfants ; ses frères, sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs : Jaqueline (Raymond Lapensée), Rosaire (feu Mariette Marier), Jacques (Ghislaine Bergeron), feu Sylvio (Gilberte Tremblay), feu Jean-Marc (Mariette Leclerc). Elle a maintenant rejoint ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont précédée : feu Sœur Thérèse (PFM), feu Jean-Paul (feu Aline Tremblay), feu Sœur Alice (PFM), feu Mélida (feu Raoul Lavoie), feu Clément (feu Lorraine Bradet), feu Lucille (feu Michel Morvan), feu Marie-Claire (feu Jacques Dufour), feu Roland (feu Marie-Rose Duchesne), feu Rita (feu Emmanuel Tremblay) ainsi que les membres de la famille Lessard. Elle quitte également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Nous tenons à remercier très sincèrement les docteurs Alain Lavoie et Caroline Kochuyt ainsi que toute l'équipe des soins palliatifs à domicile pour les bons soins prodigués. Merci également à tout le personnel des Jardins de la Côte pour leur soutien et toute l'attention portée envers notre mère Marie. Que toute marque de sympathie se traduise par un don qui serait grandement apprécié à la Fabrique de Saint-Joachim, Notre-Dame de la Nouvelle-France, 165, rue de l'Église, Saint-Joachim, Québec, G0A 3X0.