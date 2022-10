CHAMPAGNE, Jean-Claude



C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Jean-Claude Champagne survenu au CHSLD de Sainte-Marie le 17 octobre 2022, à l’âge 83 ans. Il était l’époux de Mme Martine Harvey et le fils de feu Lauréat Champagne et de feu Hectorine Giguère. Jean-Claude avait une personnalité joyeuse, tous ceux qui ont croisé son chemin ont été touchés par sa bonne humeur. La famille vous accueillera au funérariumle vendredi 28 octobre 2022, de 19h à 21h, le samedi 29 octobre 2022 de 9h à 11h.Il laisse dans le deuil outre son épouse Martine, sa fille: Marie-Josée (Benoit Lefebvre), ses petits-enfants: Laurence et Gabriel; ses frères et sœurs: Yvon (Jacqueline Frenette), Roger (Estelle Perreault), Denis (Hélène Beaulé), Roland (Nicole Lachance), Micheline (Jean-Guy Vachon); ses demi-frères: feu Fernand Labrecque (feu Jeannine Grenier), feu Jacques Labrecque (Emilienne Cloutier); ses beaux-frères et belles-sœurs: Robert (Denise Fraser), feu Roch, Lisette, Lise, Nicol, feu Roger, Gilles, Carole (Roger Lévesque), Pauline (Pierre Harper), Guy (Sylvie Cantin), Robin (Louise Laberge) et Serge (Monique Simard). Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement l’ensemble du personnel du CHSLD de Sainte-Marie pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement. Dons suggérés: La société Alzheimer Chaudière-Appalaches, https://www.alzheimerchap.qc.ca/ ou La Société canadienne du cancer, https://cancer.ca/fr/