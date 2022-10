GINGRAS, Colette



À l'Hôpital Général de Québec, le 7 octobre 2022, à l'âge de 83 ans, est décédée dame Colette Gingras, épouse de feu Aurélien Gauthier et fille de feu Cécile Vézina et de feu Maurice Gingras. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " captation des rituels " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil son fils Bruno Gauthier (Vicky Boivin); ses petites-filles: Naomie Gauthier et Camille Castonguay; ses frères et sœurs: Yolande (feu Raymond Ratté), feu Marthe (Victor Chabot), Robert (Ginette Lachance), Benoît (Céline Marcoux), feu Marcel, Liliane (Gilles Lafrance) et Diane (Paul Gagnon); sa belle-soeur Françoise Gauthier (Gaston Laperrière); ses amies: Madeleine Huot, Marie Dupont et Raymonde Dupont; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, au 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, site Web : www.societealzheimerdequebec.com