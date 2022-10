OUELLET BLIER, Rollande



À l'Hôpital de Montmagny, le 24 octobre 2022, à l'approche de ses 91 ans, est décédée madame Rollande Ouellet, épouse de feu monsieur Raynald Blier. Fille de feu dame Odiana Thibodeau et de feu monsieur Arsène Ouellet, elle demeurait depuis quelques années à la Résidence A.J. Bourgault de L'Islet, autrefois à Saint-Damase. Elle était la mère de: feu Diane, Langis (Jacqueline Caron) et feu Viviane (Claudel Chouinard). Elle laisse également dans le deuil, ses petits-enfants: Jonathan Pelletier, Audrey et Michaël Chouinard, Frédérique Blier, leur conjoint(e) ainsi que ses 2 arrière-petits-fils: Félix et Logan. Elle était la sœur de: feu Hervé (Hélène Champ), Noëllande (feu Alain Lévesque), feu Laurence (André Mercier), Laurette (feu Rodrigue Castonguay), Jean-Guy (Lise Boyer), Clermont (Denise Cardinal), feu Huguette (feu Claude Vincent) et Marie-Berthe Ouellet (feu Paul-Henri Cloutier). Sont aussi affectés par son départ les membres des familles Blier et Gaudreau, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ses ami(e)s. La famille tient à remercier les membres du personnel de la Résidence A.J. Bourgault et ceux de l'Hôpital de Montmagny ainsi que Dre Caroline Tanguay, pour leur accompagnement, leur dévouement, leurs attentions et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, Casier Postal 1, Sainte-Marie (Québec), G6E 3B4 ou à la Fabrique de Saint-Damase, 1, place de l'église, Saint-Damase des Aulnaies (Québec), G0R 2X0. Les membres de sa famille vous accueilleront à lale vendredi 28 octobre, jour des funérailles à compter de 12h.suivies de l'inhumation au cimetière paroissial.