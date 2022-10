LAJOIE, Ghislaine Riverin



Accidentellement, le 11 octobre 2022, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Ghislaine Riverin. Elle était l'épouse bien-aimée de monsieur René Lajoie. Elle était la fille de feu madame Gracia Bernier et de feu monsieur Armand Riverin. Elle demeurait à Québec. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils: Serge (Alma Savard et ses fils Tomy et Yan), feu Ghislain et Steve (Nathalie Huot): ses petits-enfants: Anne-Marie (Clayton Moores), Tim (Ashley Nichols), Carlo (Kerri Lambert), Alexanne (François Falardeau), Lorie (Maude Alexandre-D'Anjou) et Camille; ses arrière-petits-enfants: Julia et Khloe Lajoie, Chanelle Moores et Lennon Lajoie. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: feu Jeanne D'Arc (feu Jean-Paul Proteau), feu Raymond (Pauline Michaud), Emile (feu Claudette Duchesneau) et feu Roger (feu Gaétane Létourneau); les membres de la famille Lajoie: feu Désanges (feu Léo Lafleur), feu Thérèse, feu Jeannette (feu Roch Couture), feu Joseph (Rose-Aimé Hamel), feu Lucien (feu Gemma Simard), feu Armand (feu Denise Lorquet) (feu Ghislaine Michaud), feu Paul-Henri (feu Myrèle Bourbeau), feu Lucille (feu Adrien Hamel), Robert (feu Jeannine Devost), feu Madeleine (feu Jean Deschênes),(feu Roland Marcoux), feu Raymond (Madeleine Bérubé),feu Marie, feu Réal (Thérèse Arsenault), Louis-Aimé (Marguerite Larouche), Fernand ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces, parents et ami(e)s, spécialement Claire St-Arnault. La famille recevra les condoléances samedide 12h30 à 13h30et les cendres seront déposées au columbarium du cimetière St-Charles-Borromée par la suite. Selon la volonté de madame Riverin, il n'y aura pas de réception. La famille a confié madame Riverin auVos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à Crohn et Colite Canada (https://crohnsandcolitis.donorportal.ca/Donation/DonationDetails.aspx?L=fr-CA&G=159&F=1097&T=GENER).