TREMBLAY, André



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 17 septembre 2022, à l'âge de 61 ans nous a quittés monsieur André Tremblay. Il était le fils de feu monsieur Paul-André Tremblay et de feu madame Marie-Thérèse Perron et il demeurait à Québec, autrefois de l'Isle-aux-Coudres.et l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Les membres de la famille accueilleront parents et amis(es) en l'église Saint-Louis de l'Isle-aux-Coudres, samedi jour des funérailles à compter de 10 h. Monsieur André Tremblay laisse dans le deuil sa sœur: Marie-Josée (Pierre-A. Thibaudeau); son neveu: Pierre-Luc (Gabrielle Dubois), ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, collègues de travail et de nombreux amis(es). Outre ses parents, il est allé rejoindre son frère: Roberto. Un merci spécial est adressé au personnel des soins intensifs et des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec pour la qualité des soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec ou à la Fondation de l'Ataxie Charlevoix-Saguenay, des formulaires seront disponibles en l'église. La direction des funérailles a été confiée à la